Политика

12:09 20.07.2017

В Украине необходимо завершить объединение территориальных громад

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указывает на необходимость завершения в стране объединения территориальных громад.

"Нам необходимо завершать процесс объединения территориальных громад", - сказал премьер в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области в четверг.

При этом он подчеркнул, что объединение должно быть добровольным и происходить через диалог.

По словам премьера, на районном уровне иногда наблюдается сопротивление процессу объединения громад, однако реформа проводится и является успешной.

"Я всегда был абсолютным противником того, чтобы проводить реформу сверху", - добавил В.Гройсман.

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