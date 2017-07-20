Порошенко и Лукашенко 21 июля проведут встречу в Киеве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20-21 июля посетит Украину с официальным визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, в пятницу, 21 июля, состоится официальная встреча двух президентов на Банковой.

После встречи П.Порошенко и А.Лукашенко выступят с заявлением для СМИ.

Как сообщала ранее пресс-служба президента Беларуси, главы государств обсудят вопросы развития политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров обеих стран будет подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в экономике, научно-технической сферы, а также сфер культуры и межнациональных отношений.

Кроме того, 21 июля в Киеве состоится Украинско-белорусский экономический форум с участием президента двух стран.