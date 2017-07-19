Савченко сообщила о регистрации своей партии

Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", сообщила сама внефракционный парламентарий Надежда Савченко.

"Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", - написала Н.Савченко в своей странице в "Фейсбук" в среду вечером.

При этом характеризуя новую политсилу, она заявила: "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией, созданной для меня или под меня".