Политика

19:28 19.07.2017

Савченко сообщила о регистрации своей партии

Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", сообщила сама внефракционный парламентарий Надежда Савченко.

"Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", - написала Н.Савченко в своей странице в "Фейсбук" в среду вечером.

При этом характеризуя новую политсилу, она заявила: "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией, созданной для меня или под меня".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Минске обсуждались вопросы расследования гибели "Боинга", освобождения заложников и псевдодокументов ОРДЛО

Геращенко анонсировала следующие переговоры по освобождению заложников в скайп-режиме

В Раде нынешнего созыва только 19 депутатов посещали все заседания

Система государственной власти в Украине достаточно сбалансирована - Райнин

В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель не видит ничего удивительного в общении Трампа и Путина на ужине в ходе саммита G20

Украинская сторона в ТКГ призывает РФ на всех уровнях осудить заявления ОРДО о "Малороссии"

В ОРДЛО требуют освобождения 63 преступников, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе

Порошенко намерен обсуждать с Грузией план действий по членству в НАТО

Украина в 2017г Украина намерена занять 70-е место в рейтинге Doing Business

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9552.html
РЕКЛАМА