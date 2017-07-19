Политика

19:28 19.07.2017

Меркель не видит ничего удивительного в общении Трампа и Путина на ужине в ходе саммита G20

Меркель не видит ничего удивительного в общении Трампа и Путина на ужине в ходе саммита G20, заявляет ее представитель

Берлин. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель не удивлена неформальным общением президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в ходе ужина на саммите G20 7 июля, сообщает в среду агентство "Ассошийэтед пресс" со ссылкой на представителя канцлера Штеффана Зайберта.

Ш.Зайберт не стал комментировать факт общения Д.Трампа и В.Путина на ужине, но отметил, что "канцлер ФРГ в любом случае не удивлена и не находится в замешательстве из-за чего-либо", относящегося к ужину. Он также добавил, что ужин, "как и ожидалось, породил очень живой обмен мнениями" между его участниками.

Накануне Белый дом подтвердил информацию о том, что Д.Трамп и В.Путин беседовали дважды 7 июля, но во второй раз неофициально в ходе ужина.

Первая официальная встреча глав двух государств на полях саммита "двадцатки", продолжавшаяся более двух часов, состоялась до ужина.

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