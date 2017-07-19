В Минске обсуждались вопросы расследования гибели "Боинга", освобождения заложников и псевдодокументов ОРДЛО

Украинская сторона в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь) продолжила настаивать на непризнании документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), отказе от захвата украинских предприятий, обеспечении работы наблюдателей СММ ОБСЕ, освобождении заложников, демилитаризации Дебальцево и расследовании гибели малазийского Боинга рейса MH17.

"В рамках подгруппы по безопасности украинская сторона в очередной раз поставила вопрос возврата к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года и демилитаризации Дебальцево", - написала в среду вечером после заседания ТКГ в Минске пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Кроме того, по ее словам, отдельно украинская сторона высказала надежду на то, что в ближайшее время будет завершено расследование гибели малазийского Боинга 18 июля 2014 года и наказаны виновные.

Также поднимался вопрос безопасность сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "На территории ОРДЛО патрули СММ снова и снова сталкиваются с агрессией и угрозами в свой адрес. Остаются безнаказанными виновные в гибели представителя миссии в апреле 2017 года. Мы требуем найти и наказать причастных к этой трагедии. Мы настаиваем на допуске СММ ко всей территории ОРДЛО, в частности, ко всей линии украинско-российской границы. Расцениваем недопуск и насилие по отношению к СММ ОБСЕ как целенаправленные усилия по принуждению миссии к прекращению своей деятельности в ОРДЛО", - написала Д.Олифер.

В заседании гуманитарной подгруппы, по словам Д.Олифер., приняла участие уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская. В этой подгруппе идет работа по согласованию списков людей, которые должны быть освобождены.

"Украинская сторона предоставила информацию о лицах, причастных к уголовным преступлениям и не имеющих отношения к конфликту. Есть договоренность о том, что этих людей не будет в списках, запрашиваемых ОРДЛО", - отметила Д.Олифер.

Кроме того, по ее словам, Украина получила от ОРДЛО официальное подтверждение об удержании 70 человек из 132, которых Киев требует освободить. "В ближайшее время ждем подтверждения удержания еще 6 человек, в том числе, и журналиста Станислава Асеева (Васина)", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ.

Ключевой вопрос, поставленный украинской стороной на политической подгруппе, - требование отмены указа президента РФ о признании документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; отказ от захвата украинских предприятий в ОРДЛО, от рублевой зоны, от установления псевдограницы в ОРДО, рассказала Д.Олифер.