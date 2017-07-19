Политика

19:15 19.07.2017

Украинская сторона в ТКГ призывает РФ на всех уровнях осудить заявления ОРДО о "Малороссии"

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске в контексте обсуждения озвученного накануне самопровозглашенным главой "ДНР" Александром Захарченко заявления о создании образования "Малороссия" призвала воздержаться любых конфронтационных заявлений, которые противоречат Минским соглашениям.

"Заявления о т.н. "Малороссии" не отвечают основам Минского процесса и не способствуют урегулированию ситуации на Донбассе. Попытка раздела Украины не нова и еще в 2014 году она потерпела крах. Вместо того, чтобы говорить о реинтеграции, на которую направлен Минский процесс, представители ОРДО заявляют о неких отдельных треках, которые идут вразрез со взятыми на себя обязательствами. Трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат Минским соглашениям", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы Дарья Олифер в своей странице в "Фейсбук".

При этом она сообщила, что представители Украины в ходе заседания ТКГ призвали Российскую Федерацию осудить данное заявление А.Захарченко.

"В этом контексте призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением Минских соглашений", - написала Д.Олифер.

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