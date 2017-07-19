В ОРДЛО требуют освобождения 63 преступников, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе

В ходе заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в ультимативной форме настаивают на освобождении Украиной 63 преступников, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе.

"Наиболее проблемными остаются вопросы, что ОРДЛО требует освобождения 63 преступников, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе, ОРДЛО в ультимативном тоне требуют освобождения этих уголовных преступников", - написала в своей странице в Фейсбук первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Она отметила, что украинскую сторону в гуманитарной подгруппе ТКГ на встрече в среду представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и руководитель центра СБУ по освобождению заложников Юрий Кочанов.

"Украинские представители, которые были наделены всеми соответствующими полномочиями и директивами, еще раз остро поставили вопрос согласования конкретной даты освобождения всех украинцев! Мы готовы к компромиссу, чтобы освободить наших", - добавила И.Геращенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады проинформировала, что в ходе заседания представители ОРДЛО подтвердили удерживание ими "71 украинцев, 56 в ОРДО, в том числе и всех наших военных в Макеевской колонии, ОРЛО – 14".

При этом, по словам И.Геращенко, представители ОРДЛО также заявили, что проверяют информацию об удерживании еще 6 украинцев – в том числе и пропавшего в начале июня в оккупированном Донецке журналиста Станислава Асеева, и имеющей недостатки слуха украинки Людмилы Сурженко, которая в июле исчезла на КПВВ "Станица Луганская".

"Опять разыгрывают спектакль по Стасу Асееву, незаконное удерживание которого уже месяц не могут подтвердить. При этом меня лично в очередной раз удивляет позиция ОБСЕ и их координаторов, обязанности которых - настаивать на предоставлении достоверной, точной и оперативной информации по заложникам в ОРДЛО, а не только выражать беспокойство", - написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе.

По ее словам, также представители ОРЛО заявили, что судья украинского суда "Рудов, который несколько месяцев назад был задержан на КПВВ, когда ехал на оккупированные территории на похороны матери и потом несколько месяцев удерживался в тюрьме в Луганске (он был все это время в списках заложников), вроде как выпущен на свободу".