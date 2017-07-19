Политика

17:55 19.07.2017

Геращенко анонсировала следующие переговоры по освобождению заложников в скайп-режиме

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко сообщила, что 31 июля пройдут переговоры в режиме скайп-конференции по освобождению заложников, возможно, уже после встречи "нормандской четверки" (представителей Германии, Франции, Украины, России).

"Украинские представители, которые были наделены всеми соответствующими полномочиями и директивами, еще раз остро поставили вопрос согласования конкретной даты освобождения всех украинцев. Мы готовы к компромиссу, чтобы вытащить наших. И движемся в этом направлении. Следующие переговоры в режиме скайп - 31 июля. Надеюсь, они пройдут уже после переговоров в "нормандском формате" и будут результативны", - написала она на своей странице в Фейсбуке в среду.

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