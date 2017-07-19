Порошенко заявляет о солидарности с грузинским народом в вопросе восстановления территориальной целостности

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина и Грузия будут до конца бороться за восстановление территориальной целостности этих стран.

"Украина сделает все для того, чтобы обеспечить суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии. Здесь нет линии соприкосновения, это даже не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим… и это результат политики Российской Федерации… Что мы видим (за колючей проволокой - ИФ): в глазах людей слезы, гуманитарная катастрофа. Мы видим ситуацию, когда люди не имеют элементарных социальных прав. И главное – они абсолютно не имеют надежды", - сказал глава Украинского государства журналистам во время посещения села Одзиси, расположенного на границе с Южной Осетией (трансляцию вел телеканал "112 Украина").

При этом П.Порошенко подчеркнул, что путь для деоккупации территории – политико-дипломатический. "Нам необходимо единство и солидарность с Грузией. Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции. Россия должна делать шаги по деоккупации украинской и грузинской территории", - отметил он.

Как сообщалось, находящийся с государственным визитом в Грузии президент Украины П.Порошенко в среду вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил село Одзиси на границе с Южной Осетией. Здесь президенты двух стран из биноклей рассматривали построенную несколько лет назад базу российских пограничников, расположенную в нескольких сотнях метрах от возведенных по линии границы проволочных заграждений.