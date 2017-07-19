Политика

09:27 19.07.2017

Лукашенко едет в Киев; по итогам переговоров с Порошенко планируется подписание ряда соглашений

Президент Беларуси в четверг и пятницу совершит официальный визит в Украину, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину. Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе", - говорится в сообщении.

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной. "Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Минск активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.

А.Лукашенко и П.Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.

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