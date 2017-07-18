"Наш край" требует не сокращать количество бюджетных мест в вузах

Правительство должно отменить постановление о сокращении на 21% бюджетных мест в высших учебных заведениях Украины, подчеркивает сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"Партия "Наш край" требует от правительства отменить постановление, принятое 12 июля, которым были уменьшены объемы государственного заказа на 20,7%. Государство должно не сокращать расходы на образование, а наоборот – увеличивать их. В противном случае, одаренная украинская молодежь будет уезжать на учебу за границу", – говорится в обращении А.Мазурчака к правительству, текст которого приводит пресс-служба партии.

Сопредседатель партии убежден, что Кабмин не имел права сокращать количество бюджетных мест в вузах. Он подчеркнул, что в очередной раз изменения были внесены уже тогда, когда абитуриенты не только сдали внешнее независимое оценивание, но и начали подавать документы на поступление.

"Так же поступило правительство в прошлом году, когда во время вступительной кампании был изменен принцип распределения бюджетных мест в вузах. Любые изменения в условия поступления и обучения должны вноситься не позднее 1 января года, в котором они вступают в силу", – резюмировал А.Мазурчак.

На минувшей неделе правительство приняло постановление "О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2017 году" с общими рекомендациями по сокращению объемов госзаказа. Общее количество абитуриентов, которые смогут учиться за государственный счет, в 2017 году составит 212388 человек (на дневной форме обучения – 189728 человек). Это меньше утвержденных в 2016 году показателей на 20,7% (по дневной форме – на 14,9%).