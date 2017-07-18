Заявление Захарченко о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам - И.Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко называет бредом и шизофренией заявление главы "ДНР" Александра Захарченко о якобы учреждении на территории Украины "государства" с названием "Малороссия" и считает, что появление такого заявления вызвано предстоящей встречей в Минске.

"Их заявления - вопрос к психиатрам и прокурорам, которые весь этот террористический бред должны собирать в одно дело о разжигании межнациональной розни, покушение на территориальную целостность страны. А суды - украинские и международные - выносить приговоры", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Она указала, что такой бред террористов не самостоятельный – "озвучивают то, что им написал Кремль, что в их глупые головы вложил Кремль, назначивший их "вождями".

"Почему именно сейчас эти очередные шизофренические заявления? Потому что завтра Минск, очередные встречи, и там ОРДЛО нужно отвлекать внимание от темы заложников, темы безопасности. Потому до конца июля должны состояться телефонные переговоры в нормандском формате - и Путину нужно поднимать ставки, продолжать свою циничную игру, что "нас там нет", "это молодые республики" и "покорённые народы Донбасса, с которыми Киеву надо вести прямой диалог", - убеждена политик.

По ее словам, этот бред не стоит комментировать и на него не стоит обращать внимание, а нужно "усиливать давление на РФ, усиливать армию, осенью принимать закон о реинтеграции, освобождать территории, в том числе и от деградированных пьяниц, которые бредят "Новороссией".