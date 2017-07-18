Украина является надежным торговым партнером Грузии - Порошенко

Украина заинтересована в развитии торговых отношений с Грузией, а товарооборот увеличится с $526 млн до $1 млрд, заявил президент Украины Петр Порошенко во время работы украинско-грузинского бизнес-форума, сообщается на сайте главы государства.

"526 млн долларов за 2016 год, но мы считаем, что это не отражает тот потенциал, который есть у Украины и Грузии. Мы ставили цель за несколько лет товарооборот между нашими странами довести до 1 млрд долларов", - подчеркнул П.Порошенко.

По его словам, уже в первом квартале 2017 года зафиксирован рост на 16,5%. "Цифры очень обнадеживающие", - сказал глава государства.

Он добавил, что интенсификация контактов на высшем уровне обсуждалась во время встреч в Тбилиси во вторник, в частности осенью ожидается визит грузинской правительственной делегации во главе с премьер-министром Грузии.

"Украина является надежным торговым партнером Грузии. И традиционно украинские сельскохозяйственные товары находят своих потребителей по всему миру - и Грузия является очень важным рынком для нас", - заявил П.Порошенко.

По его словам, 21% сельскохозяйственного импорта Грузии украинского происхождения.

Президент Украины призвал создать новые формы связей между странами на основе международной специализации и кооперации производства, в том числе на основе совместного производства.

"Это также обуславливает и целесообразность увеличения взаимного объема прямых инвестиций между Украиной и Грузией", - отметил он, добавив, что власти стран и представители бизнеса работают над этим вопросом.

Как отмечается в сообщении, сейчас в Грузии действует более 50 компаний с украинским капиталом, накопленная сумма украинских инвестиций в экономику Грузии, по состоянию на конец первого квартала, составляет $42 млн. Объемы грузинских инвестиций в Украину на порядок меньше – $4,6 млн.

"Друзья, хочу пригласить вас в Украину. Я здесь для того, чтобы убедить - те реформы, которые осуществляет украинская власть, президент, правительство, парламент, носят необратимый характер", - подчеркнул глава Украинского государства.

В свою очередь премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили, который также участвовал в работе форума, подтвердил готовность Грузии к углублению отношений. "Несмотря на то, что Украина и Грузия стоят перед большим вызовами из-за оккупации Россией, нашим приоритетом остается продолжение реформ", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что Украина является для Грузии важным торговым партнером и входит в пятерку государств, с которыми Грузия имеет наибольший товарооборот. Он также пригласил украинских предпринимателей инвестировать в Грузию.