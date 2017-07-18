Разные позиции "ДНР" и "ЛНР" по созданию "Малороссии" подтверждают борьбу между луганскими и донецкими боевиками

Несогласованность позиций по созданию "Малороссии" между так называемыми "ДНР" и "ЛНР" является очередным свидетельством противостояния между этими образованиями, считает народный депутат из фракции "Народный фронт", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Забавно, что уже на стадии возникновения "Малороссии" в ней появились сепаратисты. Не успел Захарченко (глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко – ИФ.) завершить свой спич, как руководство так называемой "ЛНР" опровергло вхождение "республики" в "Малороссию". Дескать, луганские боевики считают инициативу преждевременной и свято чтут Минские соглашения, тем более, что их никто к обсуждению этой затеи не приглашал", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Д.Тымчук также отметил, что группа "Информационное сопротивление" неоднократно информировала о внутривидовой борьбе между покровителями луганских и донецких боевиков за возможность грабить Донбасс.

"ЛНР" даже обвиняло "ДНР" в попытке оккупации. Между этими чудесными образованиями действует таможня, по сравнению с которой самые свирепые "укропы" - просто дети малые. В общем, единый "народ Донбасса" из конкурирующих банд слепить не получается", - написал народный депутат.

По словам Д.Тымчука, заявление о создании "Малороссии" является очередным сигналом того, что Москва не намерена выполнять договоренности и готова пойти на обострение на Донбассе.