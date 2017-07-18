Турчинов: Озвученный Захарченко провокационный план "Малороссии" свидетельствует об агрессивных планах Кремля

Заявление главы т.н."ДНР" Александра Захарченко о создании ним "Малороссии" свидетельствует об агрессивных планах Кремля и отсутствии намерения идти по пути мирного урегулирования конфликта на востоке государства и являются аргументом в пользу принятия Украиной закона о деоккупации Донбасса, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Заявления кремлевских клоунов-марионеток, которые называют себя вождями оккупированного РФ Донбасса, о создании Малороссии - это еще одно доказательство агрессивных планов Путина и его маниакального нежелания решать вопросы на востоке Украины мирным путем", - говорится в комментарии А.Турчинова, обнародованном на его персональной странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Секретарь СНБО убежден, что истинными авторами озвученного А.Захарченко намерения являются представители руководства РФ и это "свидетельствует о желании московских "стратегов" снова возобновить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины".

При этом А.Турчинов заявил, что подобные планы – "это еще один аргумент в пользу принятия закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" и необходимости ускорения освобождения востока страны от российских оккупантов и подконтрольного им уголовно-сепаратистского грязи".

Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что "судьба кремлевского плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии" путинского формата".