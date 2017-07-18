"Малороссийский" проект Захарченко является пиар-компанией Кремля, считает А.Геращенко

Советник главы МВД Украины, народный депутат (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко считает, что заявление главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании ним "Малороссии" является началом пиар-кампании перед выборами президента России в марте 2018 года.

"Очевидно, что тема будущего украинского Донбасса, оккупированного в результате российской агрессии, будет одной из главных тем избирательной компании (президентских выборов в РФ в марте 2018 года – ИФ) .... Никакой другой подоплеки в этом бессмысленном заявлении, кроме начала очередной пиар компании по одурманиванию сознания несчастных жителей России перед президентскими выборами, нет", - написал он на своей странице в Фейсбук во вторник.

А.Геращенко добавил, что заявления А.Захарченко являются планом "по ребрендингу проекта "Ново-Малороссии", а также результатом того, что "ультраправые русские маргинальные деятели, публично и агрессивно, критикуют (президента РФ Владимира – ИФ) Путина за то, что он не завершил полный разгром украинской хунты и не присоединил к России часть оккупированного Донбасса на правах ещё одного субъекта Федерации, как Крым".