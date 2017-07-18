Треть британцев выступает за второй референдум по выходу страны из ЕС

Почти треть британцев хочет проведения повторного референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса газеты The Guardian и исследовательской компании ICM.

Согласно данным опроса,32% респондентов выступают за второй референдум по Brexit, на котором британцы смогут принять новое решение по вопросу выхода страны из ЕС, исходя из результатов переговоров Лондона с Брюсселем.

Между тем 46% опрошенных уверены, что Великобритания должна покинуть ЕС вне зависимости от обстоятельств и итогов переговоров. Еще 11% считают, что решение о выходе страны должен принимать парламент.

Кроме того, респондентам было предложено высказать мнение о том, какое влияние Brexit может оказать на экономику Великобритании. Об ожидании "негативных" последствий заявили 42% опрошенных, о "положительных" - 29%.

Опрос проводился 14-16 июля. В нем приняли участие более 2 тыс. человек.

На прошлой неделе в Великобритании опубликовали текст законопроекта о выходе страны из ЕС. Теперь депутатам парламента предстоит провести утверждение документа.

Сам процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться два года.