Политика

12:55 18.07.2017

Заявление Захарченко о создании "Малороссии" может заблокировать Минский процесс

Заявление самопровозглашенного лидера так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" может парализовать переговоры Трехсторонней контактной группы, считает представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук.

"Это заявление может вообще заблокировать переговорный процесс", - сказал он во вторник в интервью "112.Украина".

"Это заявление сделано перед завтрашним заседанием в Минске, и может так получиться, что там будет не о чем говорить", - сказал Е.Марчук.

Он отметил, что некоторые договоренности, достигнутые в Минске, работали, назвав в качестве примера разведение сил и средств на линии соприкосновения сторон в нескольких районах Донбасса.

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Интерфакс-Украина
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