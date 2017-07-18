Порошенко: Украина и Грузия должны ответственно подходить к защите территориальной целостности и суверенитета

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Грузия никому не позволят диктовать будущее для своих народов.

"Угроза для нашей свободы, демократии, независимости одна и та же. И мы никому не позволим диктовать будущее нашим великим народам", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Тбилиси во вторник.

П.Порошенко также отметил, что Украина и Грузия должны ответственно подходить к защите собственной территориальной целостности, суверенитета, независимости, свободы и демократии.

"Наши государства празднуют ровно через 4 дня 25-летие восстановления дипломатических отношений между Украиной и Грузией. Именно восстановление, потому как установили мы дипотношения 4 июля 1918 года, и сейчас проходят 99 лет тесных дипломатических отношений между нашими странами. Но сто лет назад мы потеряли свою независимость: и Украина, и Грузия. Тем ответственнее должны быть наши действия сейчас для того, чтобы сберечь и защитить украинский и грузинский суверенитет, украинскую и грузинскую территориальную целостность, украинскую и грузинскую независимость, защитить нашу свободу, нашу демократию", - подчеркнул президент Украины.