Айвазовская назвала заявление Захарченко о создании Малороссии "обострением воображения главарей боевиков"

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская назвала заявления главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко об учреждении нового государства Малороссия "обострением воображения главарей боевиков".

"Очередное обострение воображения главарей боевиков относительно "государства" с девальвирующим еще несколько лет назад названием является предметом не для политологических анализов, а ментальных (в контексте медицины)", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук

По мнению О.Айвазовской, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могут давать оценку Украине, "ведь их социальные лифты были основаны на едином задании: изменение курса и уничтожение Украинского государства".

"Этот дискурс может быть актуальным только в контексте российского нарратива о внутреннем конфликте, поэтому его поддержка в информационных потоках в серьезном русле только способствовать этой цели. Это современные Геростраты (греческий персонаж, который сжег храм Артемиды, чтобы остаться в истории), которых наказывать следует не только способом, предусмотренный законодательством Украины, но и забвением", - написала она.

Ранее в это день А.Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом Малороссии объявлен флаг Богдана Хмельницкого. А.Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на 3 лет.