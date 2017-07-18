США подтвердили выполнение Ираном соглашения по атому

Президент Дональд Трамп признал, что Иран выполняет свои обязательства в рамках соглашения по иранскому атому, достигнутому "шестеркой" международных посредников и Тегераном в 2015 году, сообщают СМИ со ссылками на заявления правительственных чиновников.

"На основе информации, которой располагают Соединенные Штаты, условия соглашения выполняются", - цитируют СМИ одного из официальных представителей.

Такой вывод содержится в отчете госсекретаря Рекса Тиллерсона, направленном в Конгресс в соответствии с существующей практикой о докладе администрацией Конгрессу положения дел с реализацией Ираном требований соглашения раз в три месяца.

В то же время, США подтвердили, что намерены обложить Иран новыми санкциями по обвинению во "враждебной деятельности" и в связи с развитием Ираном своей ракетной программы.

"Иран остается одной из самых больших угроз интересам США и региональной стабильности", - приводят СМИ высказывание одного из чиновников. Он пояснил, что, по мнению Вашингтона, "новые санкции против Ирана касаются его программы баллистических ракет и скоростных катеров", а не ядерного соглашения.

Между тем, представитель Белого дома Шон Спайсер заявил в понедельник, что президент США Д.Трамп по-прежнему убежден, что соглашение по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников было неудачным.

По сообщению американских СМИ, он сказал аккредитованным в Белом доме журналистам, что Д.Трамп "ясно объяснил, что это очень плохая сделка".

Поэтому, по словам Ш.Спайсера в госдепе США в скором времени объявят о своих планах в том, что касается иранской ядерной проблемы.

Со своей стороны министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что проводимая США политика санкций в отношении других государств не дает результатов и является контрпродуктивной.

"Я против применения санкций, однозначно. Санкции контрпродуктивны", - завил дипломат накануне, выступая в Нью-Йорке в американском Совете по международным отношениям.

Он отметил, что Вашингтон должен понять, что санкции не дают того результата, на которые он рассчитывает.

Коснувшись соглашения по иранской ядерной программе, министр сказал, что Тегеран "получает противоречивые сигналы" из Вашингтона, касающиеся будущего достигнутых в 2015 году договоренностей по атому.

"Абсолютно ясно, что Иран серьезно подходит к выполнению соглашения, и это может стать основой (развития отношений с США - ИФ)", - подчеркнул глава иранского МИД.