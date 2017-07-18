Политика

09:56 18.07.2017

Представительство президента Украины в АР Крым временно прекращает прием граждан

Представительство президента Украины в АР Крым, которое находится в г.Херсон, временно прекращает личный прием граждан из соображений безопасности в связи с действиями участников акции.

"В связи с противоправными действиями со стороны агрессивно настроенных участников акции так называемого "Общественного совета по вопросам Крыма" Представительство временно прекращает личный прием исключительно из соображений безопасности и существования угрозы жизни и здоровью граждан и сотрудников", - сказано на сайте Представительства.

Согласно сообщению, граждане, которые нуждаются в помощи, могут обращаться в Представительство на электронную почту predstavnytstvo.ark@gmail.com или через сеть Skype-аккаунт ppu_ark

Как сообщалось, 12 июля 2017 года новосозданный Общественный совет по вопросам Крыма призывал президента Украины Петра Порошенко отреагировать на неудовлетворительную работу постоянного Представительства президента Украины в АРК. По мнению общественников, постоянное представительство президента Украины в АРК не выполняет закон и положения об этой структуре, кроме того, нет контакта со СМИ и участия в мероприятиях по крымским проблемам, в том числе Меджлис не признается как представительский орган.

Реагируя на это обращение, Р.Чубаров для установления постоянной коммуникации с участниками публичной акции, проводимой Общественным советом по вопросам Крыма в Херсоне, поручил активисту гражданской блокады Крыма Изету Гданову выехать в Херсон и осуществлять взаимодействие со всеми сторонами, имеющими полномочия в решении озвученных вопросов.

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Интерфакс-Украина
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