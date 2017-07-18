Политика

09:51 18.07.2017

Лишь 40% американцев положительно относятся к деятельности Трампа на посту президента США

Менее половины американцев считают деятельность Дональда Трампа в должности президента США успешной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg.

По данным опроса, лишь 40% респондентов одобряют ту работу, которую выполняет Д.Трамп на посту главы американской администрации. Напротив, 56% американцев относятся к нему отрицательно, что на 12% больше, чем в декабре прошлого года.

На вопрос, правильную ли политику проводит Д.Трамп, 61% респондентов заявили, что страна "находится на ложном пути".

При этом 46% американцев поддерживают инициативы президента США в сфере экономики. В особенности респонденты отметили положительные результаты в создании дополнительных рабочих мест и выстраивании торговых связей с другими странами.

39% опрошенных считают успешной деятельность Д.Трампа в сфере борьбы с иммиграцией и 28% - в области здравоохранения.

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