В Раде зарегистрирован новый проект постановления об отмене голосования за закон о КС

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Алена Шкрум сообщила, что зарегистрировала в Верховной Раде Украины еще один проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 13 июля 2017 о принятии в целом закона "О Конституционном суде Украины" (№ 6427-д-П2).

"Мы добиться регистрации нашего постановления об отмене результатов голосования за закон о Конституционном суде", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Она напомнила, что согласно украинскому законодательству, народный депутат может в течение двух дней после голосования за законопроект зарегистрировать проект постановления об отмене голосования, если были нарушения при его принятии.

"Закон был проголосован в четверг (13 июля - ИФ). Но в пятницу (14 июля - ИФ) почему-то странным образом двери отдела регистрации законопроектов были закрыты и так и не открылись. Ни одного сотрудника отдела, в том числе его руководителя весь рабочий день на рабочем месте не было", - отметила А.Шкрум.

В конечном итоге, по ее словам, проект постановления ее авторства все же был зарегистрирован. Согласно информации с официального сайта парламента, дата регистрации документа - 14 июля 2017 года.

"По опасному закону о Конституционном суде - он ждет до сентября, пока данное постановление не будет принято или отклонено. Закон одним махом делает Суд более зависимым от президента, убивает институт независимого КС и убивает институт уполномоченного по правам человека. Ну что же, в сентябре - новая война", - написала она.

А.Шкрум также пообещала разобраться, почему народные депутаты не могли в пятницу, 14 июля, воспользоваться своим правом регистрировать проекты, и почему "отдел регистрации закрылся в пятницу без предупреждения или объяснения".

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада голосами 245 депутатов приняла во втором чтении и в целом закон (№6427-д) о Конституционном суде Украины. Данный закон имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС.

В ходе рассмотрения поправок к законопроекту перед голосованием народный депутат А.Шкрум заявила о попытках через данный закон сделать Конституционный суд более закрытым и подчиненным президенту Украины.

В тот же день в парламенте были зарегистрированы два проекта постановления об отмене голосования за закон "О Конституционном суде" - народного депутата Юрия Левченко (№ 6427-д-П) и Юрия Деревянко (№ 6427-д-П1). Обосновывая свой проект постановления Ю.Левченко отметил, что данный закон "был принят с грубым нарушением требований Конституции Украины".

Однако в пятницу, 14 июля, Верховная Рада Украины отклонила оба эти проекта постановлений об отмене голосования по закон "О Конституционном суде".

Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента не может подписать принятый закон, если зарегистрирован проект постановления об отмене голосования по нему.