Украина сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве пассажиров рейса MH17

Мир и семьи погибших в катастрофе Боинга рейса MH17, должны знать, кто несет ответственность за убийство их близких, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Могут ли экономические и политические санкции компенсировать горе всех тех, кто потерял своих близких? Нет, я боюсь, что это невозможно. Но украинское правительство взяло на себя обязательство - и мы полны решимости сделать все возможное, чтобы обнародовать правду и привлечь к ответственности виновных в этом массовом убийстве", - сказано в заявлении П.Климкина по случаю 3-й годовщины катастрофы MH17, которое в понедельник распространила пресс-служба МИД Украины.

"Мы находимся на полпути к нашей конечной цели. Мы хотим знать, кто нажал кнопку, кто отдал приказ, и какова была конечная цепочка приказов. Мир и семьи 298 погибших должны знать, кто в конечном итоге несет ответственность за убийство их близких", - отмечает глава МИД Украины.

Он указывает, что привлечение к ответственности лиц, причастных к уничтожению рейса MH17, будет происходить в рамках судебной системы Нидерландов, но этот судебный процесс должен получить поддержку всех стран и "людей доброй воли".

"Доказательства должны быть вескими, судебное разбирательство должно быть объективным, а вердикт признан на международном уровне", - подчеркнул П.Климкин.