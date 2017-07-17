Политика

16:17 17.07.2017

Пресс-секретарем Гройсмана станет экс-замгендиректора НОТУ Мельничук

Новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Владимира Гройсмана станет бывший заместитель генерального директора "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Александр Мельничук, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

47-летний А.Мельничук занимал должность замгендиректора НОТУ до 21 мая 2017 года, когда в ходе реорганизации телекомпании было сокращено количество заместителей.

До этого А.Мельничук был генеральным директором телеканала "НТН".

Ранее в понедельник директор департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, действующий пресс-секретарь премьера-министра Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук заявил, что подает в отставку.

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