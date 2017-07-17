Пресс-секретарь премьера Столярчук уходит с поста

Директор департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, пресс-секретарь премьера-министра Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук подает в отставку.

"Друзья, в моей профессиональной жизни назрели изменения. В силу личных обстоятельств я вынужден оставить должности пресс-секретаря премьер-министра Украины и руководителя департамента информации и коммуникаций с общественностью правительства", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.