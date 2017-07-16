Порошенко посетит Одесскую область

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник посетит Одесскую область с рабочей поездкой, сообщает в воскресенье пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Более детальной информации в обнародованном сообщении ОГА не приводится, однако исходя из наличествующих данных предполагается, что мероприятия с участием главы государства состоятся после полудня.

При этом на сайте президента Украины информации о данной рабочей поездке по состоянию на 14.30 воскресенье нет.

Как сообщалось, 15 июля пресс-служба главы государства сообщала, что П.Порошенко 17-19 июля совершит государственный визит в Грузию, где встретится со своим грузинским коллегой Гиорги Маргвелашвили. Программой визита также предусмотрены встречи П.Порошенко с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем грузинского парламента Иракли Кобахидзе.

В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией. Кроме того, президенты Украины и Грузии откроют работу бизнес-форума в Тбилиси. Также запланировано совместное участие П.Порошенко и Г.Маргвелашвили в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.

В рамках визита президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с председателем правительства Аджарии Зурабом Патардзе.