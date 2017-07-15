Политика

17:18 15.07.2017

Порошенко посетит Грузию

Президент Украины Петр Порошенко 17-19 июля 2017 года совершит государственный визит в Грузию, где встретится со своим грузинским коллегой Гиорги Маргвелашвили.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, программой визита также предусмотрены встречи П.Порошенко с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем грузинского парламента Иракли Кобахидзе.

В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Кроме того, президенты Украины и Грузии откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.

Также запланировано совместное участие П.Порошенко и Г.Маргвелашвили в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.

В рамках визита президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с председателем правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

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