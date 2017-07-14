Политика

19:02 14.07.2017

В 2018г. на поддержку Украины по линии Госдепа США предполагается выделить не менее $410млн

Проект закона об ассигнованиях на нужды Госдепартамента США, зарубежные операции, смежные программы 2018 года предусматривает средства на поддержку Украины в размере не менее $410,465млн, сообщает посольство Украины в Вашингтоне.

"Согласно проекту, смета помощи Украине по линии Госдепа и агентств сохранена на уровне 2017 – в объеме, не меньше 410,465 млн долл … Финансирование на безопасность по программе Международного военного финансирования для Украины на уровне не менее 2017 и возможность предоставления кредитных гарантий", - сообщается в пятницу вечером в официальном аккаунте посольства Украины в США в Твиттер.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Отсутствие политической воли препятствовало принятию медреформы

Децентрализация в Украине позволила в 7 раз увеличить бюджеты развития теробщин

Парубий закрыл VI сессию Верховной Рады восьмого созыва

Введение виз с РФ не даст нужного эффекта, создаст проблемы - Климкин

Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран

ПОСЛЕДНЕЕ

Днепропетровский облсовет выделил 2,9 млн грн на адресную помощь семьям бойцов, погибших в ходе АТО

Джемилев предлагает Раде признать политзаключенными лиц, лишенных свободы органами власти РФ

Порошенко ожидает от Рады уже в сентябре принятия пенсионной, медицинской, образовательной реформ

СУП призывает депутатов не голосовать за предполагающий блокирование информационных ресурсов без решения суда законопроект

Днепропетровский облсовет признал нардепа Яроша бойцом-добровольцем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА