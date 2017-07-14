Днепропетровский облсовет выделил 2,9 млн грн на адресную помощь семьям бойцов, погибших в ходе АТО

Депутаты Днепропетровского областного совета единогласно 96 голосами проголосовали за выделение 2,9 млн грн на адресную помощь членам семей бойцов, погибших во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в решении облсовета отмечается, что помощь касается с 280 членов семей, проживающих в сельской местности региона.

"Эти средства – 2,9 млн грн предусмотрены на ежемесячные выплаты семьям погибших участников боевых действий, проживающих в сельской местности. Каждый член семьи погибшего воина будет получать по 1600 грн ежемесячно с 1 июля до конца этого года", - сказал председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

По его словам, подобные программы поддержки семей погибших бойцов уже приняты городскими советами Днепра и Каменского. На ближайших сессиях их планируют принять в Новомосковске, Павлограде, Никополе.

В Днепропетровской области проживают 1044 членов семей бойцов, погибших во время АТО.

Также депутаты облсовета приняли обращение к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде о предоставлении амнистии участникам АТО за нетяжкие преступления, о необходимости урегулирований выделения им земли, а также о необходимости национализации бизнеса страны-агрессора. За данное обращение проголосовало 74 депутата.

Перед этим с трибуны областного совета представители "Национального корпуса" и других националистических организаций призвали депутатов областного совета принять такое обращение.

Также около 100 активистов националистических организаций провели митинг перед знанием Днепропетровского облсовета в поддержку решения об амнистии бойцам АТО и национализации бизнеса страны-агрессора.