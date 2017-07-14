Политика

16:13 14.07.2017

Отсутствие политической воли препятствовало принятию медреформы

Для принятия в Украине медицинской реформы не было политической воли, считает и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Наша команда эффективно работала над подготовкой реформы, но не было политической воли, чтобы все это продолжить на самом верху", - сказала она журналистам в Киеве в пятницу.

У.Супрун отметила: "Если глава комитета Рады по вопросам здравоохранения даже не приходит на заседания, где готовят законопроект ко второму чтению, и не подписывает готовое заключение комитета, то это нельзя назвать ошибкой - это просто невыполнение ею своих обязанностей".

По словам и. о. министра, она не встречалась и не общалась с главой комитета по здравоохранению Ольгой Богомолец, однако "многие пытались, но не смогли до нее дозвониться в среду".

Как заявила У.Супрун в четверг, О.Богомолец отказалась подписать позитивное заключение комитета ВР на законопроект №6327 о медреформе, вынесенное 12 июля после двухдневного рассмотрения.

В свою очередь, О.Богомолец заявила агентству "Интерфакс-Украина", что заявление У.Супрун не соответствует действительности.

На своей странице в "Фейсбук" она написала: "Ко мне от представителей министерства (здравоохранения - ИФ) вопросы относительно того, когда будет завизирована таблица с поправками, не поступали".

Вместе с тем, по информации СМИ, О.Богомолец в четверг в Верховной Раде потеряла сознание и была госпитализирована в больницу "Феофания". Агентству "Интерфакс-Украина" она сообщила, что ее осматривает врач.

Как сообщалось, рассмотрение законопроекта №6327 после доработки ко второму чтению продолжалось два дня – во вторник и среду. О.Богомолец не присутствовала на этих заседаниях, их провела заместитель главы комитета Ирина Сысоенко.

Рабочая группа при доработке ко второму чтению законопроекта учла полностью или по существу 396 из 886 предложенных депутатами поправок.

Законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств Верховная Рада приняла за основу 8 июня 227-ю голосами, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

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