Децентрализация в Украине позволила в 7 раз увеличить бюджеты развития теробщин

Президент Украины Петр Порошенко отмечает успех и положительные результаты децентрализации, указав, что львиная доля модернизации и финансирования в местных общинах происходит в течение трех лет.

"Львиная доля модернизации, финансирования изменений в общинах происходит именно за последние три года. Это плоды децентрализации, потому что раньше все деньги держались в Киеве", - сказал глава государства в ходе открытия реконструированного радиологического корпуса и нового лабораторного корпуса в Тернополе в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

Он констатировал, что именно благодаря децентрализации в семь раз увеличились бюджеты развития территориальных общин, исчезла необходимость добиваться выделения средств в органах центральной власти.