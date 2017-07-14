Политика

15:54 14.07.2017

Децентрализация в Украине позволила в 7 раз увеличить бюджеты развития теробщин

Президент Украины Петр Порошенко отмечает успех и положительные результаты децентрализации, указав, что львиная доля модернизации и финансирования в местных общинах происходит в течение трех лет.

"Львиная доля модернизации, финансирования изменений в общинах происходит именно за последние три года. Это плоды децентрализации, потому что раньше все деньги держались в Киеве", - сказал глава государства в ходе открытия реконструированного радиологического корпуса и нового лабораторного корпуса в Тернополе в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

Он констатировал, что именно благодаря децентрализации в семь раз увеличились бюджеты развития территориальных общин, исчезла необходимость добиваться выделения средств в органах центральной власти.

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Интерфакс-Украина
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