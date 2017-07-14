Порошенко ожидает от Рады уже в сентябре принятия пенсионной, медицинской, образовательной реформ

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Верховной Рады уже в сентябре принятия законопроектов по реформе здравоохранения, образования и пенсионной реформе.

"Уверен в том, что реформы будем продолжать, и в первых числах сентября я ожидаю от Верховной Рады завершения принятых в первом чтении реформы здравоохранения, которая была одобрена и предложена Верховной Раде на Национальном совете реформ при президенте Украины, реформы образования", - сказал П.Порошенко на брифинге в Тернополе в пятницу.

Также президент призвал парламент принять во втором чтении и в целом пенсионную реформу.

"То, что в этом году была повышена минимальная зарплата, дало нам возможность начать пенсионную реформу, которая вчера большинством голосов в Верховной Раде была поддержана, и где были учтены все пожелания президента на Нацсовете реформ. Ожидаю, что уже в сентябре она будет принята с учетом всех пожеланий Верховной Радой окончательно", - добавил П.Порошенко.

Президент также сообщил, что чрез несколько недель будет завершена судебная реформа – будет сформирован новый Верховный суд.

"Я ожидаю также от Верховной Рады принятия кодексов, которые позволят начать работу Верховному суду Украины", - подчеркнул глава государства.