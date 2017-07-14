Политика

14:54 14.07.2017

Днепропетровский облсовет признал нардепа Яроша бойцом-добровольцем

Депутаты Днепропетровского областного совета на сессии в пятницу признали бойцами-добровольцами 85 жителей области, среди которых - народный депутат Украины Дмитрий Ярош (внефракционный).

Депутаты дали 91 голос "за" решение областной специальной комиссии о признании бойцами-добровольцами, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения.

"Такой подход позволяет на региональном уровне привлечь больше внимания общественности к проблемам наших защитников и отдать дань уважения настоящим патриотам", - отметил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов.

Как сообщалось, в 2016 году Днепропетровский облсовет решил признать бойцами-добровольцами лиц, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе добровольческих формирований. Для этого при областном совете была создана комиссия, которая рассматривает документы от бойцов и выносит кандидатуры для голосования на сессию.

На прошлой сессии облсовета в марте 2017 года депутаты впервые проголосовали за признание добровольцев на региональном уровне (30 человек). Каждый из них непосредственно находился в зоне боевых действий, что было обязательным условием для утверждения кандидатуры. Всего по области 115 человек признаны бойцами-добровольцами.

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