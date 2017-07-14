"Наш край" требует от Кабмина вернуть госрегулирование цен

Партия "Наш край" требует от правительства вернуться к регулированию цен на социальные продукты питания и возобновить действие соответствующего постановления, сказано в обращении к Кабинету министров Украины сопредседателя партии Александра Мазурчака.

Как сообщает в пятницу пресс-служба "Нашего края", А.Мазурчак отмечает, что в случае если правительство не восстановит госрегулирование цен на продукты питания, осенью рост цен "съест" обещанное властью повышение пенсий и минимальных зарплат.

"Повышение тарифов на энерго- и водоснабжение для производителей и отмена государственного регулирования цен спровоцировали ползучее повышение цен на продукты питания. В результате чего за полгода значительно подорожала 21 позиция из 23 в списке социальных продуктов питания. Правительство должно немедленно вмешаться в ситуацию ценообразования и восстановить государственное регулирование цен", – отметил А.Мазурчак.

Он добавил, что из-за неудачной политики правительства пенсионеры сегодня могут себе позволить только хлеб и яйца.

"За шесть месяцев произошло стремительное подорожание свинины и говядины, соответственно – на 24,5 и 17,5 грн. Сейчас килограмм свинины можно купить по средней цене 97 грн, а говядины – 104 грн. Питание мясом и мясными изделиями становится все более недоступным для многих украинцев", – отметил политик.

Сопредседатель "Нашего края" убежден, к таким катастрофическим последствиям привели действия правительства в угоду МВФ.

"В ожидании обещанного МВФ повышения тарифов на энергоснабжение и коммунальные услуги, производители продуктов питания и розничные сети заранее включили расходы на хранение товаров в оптовую и розничную цену. Правительство обязано было предусмотреть и принять меры. Правительство, еще имея возможность влиять на цены, этого не делало: фактически государственное регулирование цен не работало последние полгода", – отметил А.Мазурчак.

"Наш край" требует от правительства вернуться к реальному регулированию цен на социальные продукты питания, "иначе обещанное правительством повышение пенсий и минимальных заработных плат осенью "съест" еще больший рост цен на продукты питания".

Как сообщалось, с 1 июля вступило в силу постановление Кабинета министров Украины об отмене государственного регулирования цен на продукты питания. С этого времени производители не обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию и обосновывать Госпотребслужбе необходимость изменения этих цен.