Политика

14:14 14.07.2017

Парубий закрыл VI сессию Верховной Рады восьмого созыва

Председатель украинского парламента Андрей Парубий закрыл шестую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", А.Парубий отметил, что за время VI сессии было проведено 65 пленарных заседаний, принято 125 законов в целом, из них 25 ратификаций, 38 законов в первом и повторном чтении, 186 постановлений.

Согласно календарному плану работы Верховной Рады VII сессия откроется во вторник, 5 сентября 2017 года.

На следующей неделе народные депутаты работают с избирателями.

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