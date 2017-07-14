Политика

11:52 14.07.2017

Гройсман призывает Раду начать работу осенью с пенсионной, образовательной и медицинской реформ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Верховную Раду начать свою работу осенью с пенсионной, образовательной и реформы здравоохранения.

"Мы осенью будем просить вас, глубокоуважаемые коллеги, начать свою работу с рассмотрения этих трех реформ – образование, здравоохранение и пенсионная реформа", - сказал премьер в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, соответствующие законопроекты будут подготовлены ко второму чтению.

Премьер поблагодарил парламент за поддержку в четверг изменений в государственный бюджет на 2017 год и поддержку в первом чтении проекта пенсионной реформы.

"Убежден в том, что осенью мы с новыми силами продолжим качественные изменения в нашей стране", - отметил В.Гройсман.

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