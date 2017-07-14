Республиканцы снова тормозят санкции против РФ и Ирана

Республиканская фракция Палаты представителей американского Конгресса ставит новые препятствия на пути законопроекта о расширении санкций против России и Ирана из-за опасений, что эти меры ограничат возможности американских нефтегазовых компаний участвовать в выгодных проектах за рубежом, сообщает агентство Bloomberg.

В среду демократы предложили собственный вариант законопроекта о новых санкциях (H.R.3203), который в основном повторяет положения аналогичного документа, принятого ранее Сенатом (S.722). При этом документ де-факто запрещает компаниям США участвовать в нефтегазовых и энергетических проектах, где представлены российские интересы.

"Судя по этим формулировкам, вы даете России больше возможностей, предоставляете России больше энергетической мощи в Европе и любых других регионах. Поэтому нам действительно необходимо внести изменения", - заявил в интервью Bloomberg лидер республиканского большинства в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти.

"Инициатива будет иметь далеко идущие последствия для различных компаний и отраслей, - считает глава Американского института нефти (API) Джек Джерард. - Потенциально она может поставить американские компании в невыгодное положение и дать преимущество России".

Ранее в июле сенатский вариант законопроекта "завис" в нижней палате в связи с возникшими процедурными вопросами, так как законы, влияющие на бюджетные доходы, должны, по существующим правилам, сначала рассматриваться Палатой представителей, а лишь затем Сенатом. Верхняя палата внесла необходимые изменения в документ, однако они вызвали возражения со стороны демократов.

Задержки в рассмотрении привели к тому, что нефтегазовые компании подробнее изучили предложения обеих партий и пустили в ход всю огромную лоббистскую машину.

Так, конгрессмен от Техаса, республиканец Билл Флорес сообщил, что к нему обратились "пять или шесть крупных нефтяных компаний", базирующихся в этом штате, с жалобами, что новые санкции лишат их возможности инвестировать в строительство трубопроводов с российским участием и другие проекты. Б.Флорес считает, что можно ограничить эти положения проектами, осуществляемыми на территории РФ.

В случае одобрения санкций в текущем виде (или с коррективами Б.Флореса) Exxon Mobil Corp. придется либо выйти из последнего проекта в России с ее участием - "Сахалин-1" (совместно с НК "Роснефть" и другими компаниями), либо добиваться специального разрешения правительства США на его дальнейшую реализацию.

Между тем председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер заявил журналистам, что представители демократов и республиканцев в Конгрессе уже в пятницу могут устранить процедурные противоречия в законопроекте. По его словам, изменения, которые планируется внести в документ, не повлияют на его общую направленность.

Как сообщалось, поддержка законопроекта выросла после сообщений о состоявшейся в 2016 году встрече сына президента - Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, которая якобы предлагала поделиться компроматом на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Демократы и противники президента используют этот факт как свидетельство связей Д.Трампа и его команды с Москвой в ходе предвыборной кампании.

Законопроект S.722, который был принят в июне верхней палатой 98 голосами против 2, дает президенту США право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование (в том числе в лизинг), технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года - $5 млн. В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф о "Северном потоке-2". В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине".

Конгресс получает возможность заблокировать односторонние действия президента, если тот захочет ослабить или снять ограничительные меры.

Кроме того, законопроект еще более ограничивает возможности для получения крупнейшими корпорациями РФ кредитов за рубежом. Американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней.

Не позднее 180 дней после даты принятия закона министр финансов США по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен будет представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет, детально описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения в них суверенного долга РФ.

Белый дом не исключает, что президент Дональд Трамп может наложить вето на законопроект, если он будет принят Конгрессом.