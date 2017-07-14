Порошенко и Гройсман поздравили Францию с Днем взятия Бастилии

Президент Украины Петр Порошенко поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с национальным праздником - Днем взятия Бастилии.

"Искренне поздравляю Emmanuel Macron, Францию и французский народ с национальным праздником - Днем взятия Бастилии", - написал глава Украинского государства на странице в Фейсбуке в пятницу.

Поздравил Францию с национальным праздником и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Искренне поздравляю французский народ с национальным праздником - Днем взятия Бастилии! Этот день является символом единства и силы духа французского народа. Желаю Emmanuel Macron и каждому французу успехов и процветания", - написал глава правительства на странице в Фейсбуке.

День взятия Бастилии празднуется во Франции 14 июля. Установлен 6 июля 1880 года.