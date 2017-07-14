Порошенко в Грузии планирует подписать ряд документов для раскрытия взаимного инвестиционного потенциала

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию 17-19 июля планируется подписать ряд документов для раскрытия взаимного экономического и инвестиционного потенциала.

"В последнее время мы значительно активизировали наши отношения с Грузией, недавно был назначен новый посол. Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства с Грузией и, конечно, будет подписан ряд важных двусторонних договоров, а также те документы, которые позволят раскрыть экономически-инвестиционный потенциал нашего сотрудничества", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг.

К.Елисеев указал, что государственный визит президента Украины в Грузию состоится 17-19 июля.