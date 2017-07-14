Президент США опроверг сообщения, что хочет отменить санкции против России

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он собирается отменить введенные против России санкции, сообщил американский телеканал CNBC.

"Я видел и читал сообщения, что Трамп хочет отменить санкции (наложенные в отношении РФ - ИФ). Я получал прибыль. Я заключал сделки. Вот что я умею делать. Почему я должен отменять санкции, не получая ничего?" - заявил президент журналистам на борту президентского самолета во время перелета в Париж.

"И, кстати говоря, я лишь хочу заключать хорошие сделки с Россией", - сказал президент.

Д.Трамп заявил также, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не мог оказать ему поддержку во время президентских выборов в США, приводит слова президента агентство Bloomberg.

"И в следующий раз при встрече с Путиным я думаю задать ему вопрос: "Кого вы на самом деле поддерживали?" Потому что я не могу себе представить, что он был бы за меня", - сказал он.

По словам президента, он не задал этот вопрос В.Путину во время встречи "на полях" саммита G20 из-за насыщенной программы переговоров и сложности вопроса об установлении режима прекращения огня в Сирии.

Президент пояснил, что российское руководство не стало бы поддерживать его на выборах, поскольку он ратует за сильные вооруженные силы США, крепкие границы и за роль США в качестве экспортера энергоресурсов.