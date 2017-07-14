Спецпредставитель США Волкер в ближайшие дни снова посетит Украину

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в ближайшие дни вновь посетит Украину.

"Это был первый визит. Договорились, что в ближайшие дни он приедет снова в Украину. Конечно, будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультаций с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнерами по "нормандскому формату", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг.

К.Елисеев отметил, что в ходе первого визита К.Волкер провел встречи с широким спектром государственных деятелей.

Он отметил, что после вхождения спецпредставителя в курс дела он может внести определенные предложения руководству США для того, чтобы дать импульс мирному диалогу на Донбассе.

"Я не могу пока некоторые вещи разглашать, но, действительно, у президента с Куртом Волкером состоялся довольно откровенный и, я бы сказал, такой интенсивный и стратегический разговор, где были обсуждены некоторые инновационные элементы, которые мы могли совместно с нашими партнерами предпринять для того, чтобы все-таки принести мир на Донбасс", - сказал К.Елисеев.

Как сообщалось, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.