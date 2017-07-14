Политика

09:55 14.07.2017

Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что в рамках саммита "Украина-ЕС" представителям Евросоюза были переданы факты обхода Россией санкций через некоторые из стран Европы.

"Мы привлекли внимание к фактам того, что Россия все-таки через некоторые страны ЕС пробует обойти санкционный режим, поэтому мы обратили внимание на необходимость ликвидации таких лазеек в санкционном режиме и передали специальный документ, где четко были выписаны конкретные факты и случаи, когда Россия обходит европейский санкционный пакет", - рассказал он в эфире "5 канала" в четверг.

К.Елисеев отметил, что Украина приветствует продление санкций против РФ со стороны Евросоюза.

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Интерфакс-Украина
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