Украина предложила ЕС перейти к более активной политике деоккупации Крыма

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что в рамках саммита "Украина-ЕС" представители Киева предложили Европейскому Союзу перейти к более активной политике деоккупации Крыма.

К.Елисеев в четверг в эфире "5 канала" заявил, что в рамках саммита "Украина-ЕС" в Киеве стороны обсудили логику деоккупации Крыма, и если ранее позиция ЕС состояла в непризнании оккупации, то теперь Украина предложила перейти к политике более активной деоккупации.

"Речь идет о большей координации в рамках международных форумов и в рамках международных организаций, в частности, речь идет о наработке и подготовке новой резолюции – более мощной резолюции в рамках Генеральной ассамблеи ООН, сотрудничестве в рамках Совета безопасности ООН и … усилении санкционного режима в контексте Крыма", - сказал он.

Замглавы АП отметил, что речь идет и о более жестком выполнении уже существующих санкций. По его словам, время от времени в порты оккупированного Россией Крыма вопреки санкциям заходят корабли под флагами стран ЕС.

Также стороны договорились о более активном сотрудничестве в вопросе Донбасса.