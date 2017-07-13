Луценко пригласил Розенблата и Полякова в кабинет руководителя аппарата Рады для вручения им подозрений

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко приглашает в кабинет руководителя аппарата Верховной Рады народных депутатов Борислава Розенблата (внефракционный) и Максима Полякова (фракция "Народный фронт") для вручения им уведомлений о подозрении.

"Прошу вас (М.Полякова – ИФ.) и господина Розенблата после завершения голосования по этому вопрос зайти в кабинет руководителя аппарата парламента, чтобы я как генеральный прокурор мог вручить вам подозрение, после чего у вас будет намного больше возможностей защищать себя в уголовном процессе", - сказал Ю.Луценко на заседании парламента в четверг, обращаясь к народному депутату М Полякову.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", генпрокурор также сообщил, что в четверг, 13 июля, в 14:30 М.Поляков приглашался для вручения подозрения, но он не явился.

Как сообщалось, 12 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.