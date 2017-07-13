Рада рассматривает представления генпрокурора на депутата Добкина

Верховная Рада приступила к рассмотрению представлений генерального прокурора Украины Юрия Луценко на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата (фракция "Оппозиционный блок") Михаила Добкина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", генеральный прокурор Украины Ю.Луценко на вечернем пленарном заседании парламента в четверг представляет свои представления о даче согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

Сам парламентарий при этом присутствует в сессионном зале. Кроме того, в зале находится руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Как сообщалось, 29 июня Ю.Луценко внес в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест М.Добкина. По его словам, в действиях М.Добкина в бытность его мэром Харькова (2006-2010 года) "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".

12 июля комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законным и мотивированным лишь одно представление генпрокурора - о даче согласия на привлечение М.Добкина к уголовной ответственности. Два других представления - о предоставлении согласия на задержание и на арест М.Добкина - комитет признал недостаточно мотивированными.