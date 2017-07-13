Комитет Рады предложил ко 2-му чтению увеличить доходы госбюджета-2017 на 39,7 млрд грн, расходы - на 40,7 млрд грн

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета предлагает к второму чтению законопроекта "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" увеличить доходную часть на 39,7 млрд грн – до 770,967 млрд грн, расходную – на 40,7 млрд грн, до 841,103 млрд грн.

Соответствующее цифры содержатся в проекте закона, обнародованном на веб-сайте Верховной Рады.

Доходы общего фонда госбюджета, в частности, предлагается увеличить на 27,7 млрд грн – до 701,724 млрд грн, спецфонда – на 11,9 млрд грн, до 69,242 млрд грн. В свою очередь, расходы общего фонда госбюджета предлагается увеличить на 27,7 млрд грн – до 767,684 млрд грн, специального фонда – на 13 млрд грн, до 73,419 млрд грн.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, спецфонд преимущественно будет наполнен за счет зачисления 10,98 млрд грн от спецконфискации. Указанные средства, в том числе, будут направлены: более 4 млрд грн - на повышение обороноспособности и государственной безопасности, 4 млрд грн - на развитие системы здравоохранения в сельской местности, 1 млрд грн – на развитие и поддержание сети автодорог общего пользования .

Учитывая, что в текущей редакции госбюджета уже заложено поступление в спецфонд 10,5 млрд грн от спецконфискации, нераспределенными остаются около 8 млрд грн.

Как сообщалось, правительство предложило увеличить расходы и доходы госбюджета в 2017 году на 26 млрд грн, или примерно на 3,5%, в том числе по общему фонду – на 25 млрд грн.

С учетом этих правок доходы госбюджета-2017 предлагается установить на уровне 757 млрд грн, расходы – 827,14 млрд грн, в том числе по общему фонду – соответственно 698,74 млрд грн и 764,7 млрд грн, сохранив предельный дефицит на уровне 77,65 млрд грн.

Верховная Рада на заседании 12 июля отказалась принять в целом законопроект правительства о правках в госбюджет-2017 (№6600), одобрив его лишь в первом чтении.

Доходы госбюджета Украины в январе-мае 2017 года составили 325,77 млрд грн, что на 13,8%, или на 39,5 млрд грн, превысило показатели временного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 106,54 млрд грн, или на 48,6%.

Одной из причин такого перевыполнения стало поступление в спецфонд 29,7 млрд грн от спецконфискации и намного более раннее, чем в прошлом году, начало поступлений средств от Нацбанка.

Налоговые поступления за январь-май-2017 возросли на 24,6% к январю-маю-2016 – до 141,61 млрд грн, тогда как таможенные – на 31,5%, до 114,68 млрд грн. Временный план на пять месяцев этого года по ним был перевыполнен соответственно на 0,9% и 15,2%.

Общий фонд госбюджета за январь-май-2017 перевыполнен по доходам на 4,7% и получил 275,19 млрд грн, что на 32,9% лучше показателя января-мая-2016.

Доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы – 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.

По общему фонду госбюджета намечено получить в этом году 673,74 млрд грн и расходовать 739,71 млрд грн, нарастив показатели 2016 года соответственно на 17,2% и 15,1%.