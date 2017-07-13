Столтенберг заявил о сохранении разногласий между Россией и НАТО по Украине

Между союзниками Североатлантического альянса и Россией остаются разногласия в вопросах, касающихся ситуации в Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов.

"Что касается вопроса Украины, между союзниками НАТО и Россией остаются существенные разногласия. В вопросе Крыма и конфликта на востоке Украины сохраняются разногласия", - заявил он.

Й.Столтенберг добавил, что "тяжелое вооружение не было отведено из зон конфликта".

"Минские соглашения предлагают лучший вариант решения конфликта, но их нужно выполнять", - добавил генсек НАТО.