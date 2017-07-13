Политика

14:32 13.07.2017

В Британии опубликовали законопроект о выходе из ЕС

В Великобритании в четверг на сайте парламента опубликовали текст законопроекта о выходе страны из Европейского союза.

"Законопроект об отмене" предусматривает в дальнейшем отмену действия Закона о Европейских сообществах 1972 года и замену на территории страны законов ЕС законами Великобритании.

Документ получил неофициальное название "Великий законопроект об отмене". Теперь депутатам парламента предстоит утверждение документа.

Как ожидается, Европейский союз также в четверг опубликует свою версию законопроекта о выводе из своего состава Великобритании.

Сам процесс выхода Британии из ЕС должен продлиться два года.

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Интерфакс-Украина
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